Использование газа в быту требует серьезного отношения

Значительное количество пожаров от общего их количества возникают в жилых домах. Пожары уничтожают домашнее имущество, наносят собственности граждан значительный ущерб.

Важно, что за исправность газового оборудования внутри домовладения ответственность несет собственник.

При продаже любой газовый аппарат должен быть снабжен инструкцией по эксплуатации. Лицо, здесь нельзя забывать, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому, при пользовании газовыми приборами, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности!

Кроме того газ может стать причиной хлопка. Определить утечку газа можно на глаз, этот способ довольно распространен в быту: На поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки.

И по запаху. Характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки. Категорически запрещено искать место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички.

При пользовании в быту газовыми приборами следует установить в помещении постоянную вентиляцию и не забывать его проветривать. Также нельзя оставлять работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу.

По окончании пользования газом нужно закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами — и вентили баллонов;

Категорически запрещено самовольно производить газификацию дома или квартиры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и прочего оборудования.

Допускать детей дошкольного возраста, лиц, не знающих правила пользования, к газовым приборам.

Также недопустимо размещение баллонов на расстоянии менее 0,5 м от газовой плиты, 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов, использовать газ и газовые приборы не по назначению: сушить белье над газовой плитой, использовать газовые приборы для отопления помещений.

Газ приносит в дом тепло и комфорт, однако он безопасен лишь в тех случаях, когда пользователи строго исполняют эксплуатационные предписания.