Исполняющим обязанности главы города Южно-Сухокумска назначен Сеидахмед Мамадов

О смене руководства города сказал Сергей Меликов на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Дагестане.

«В соответствии с Уставом города Южно-Сухокумска с 23 марта 2023 года свои полномочия сложил глава муниципалитета по состоянию здоровья. Исполнение обязанностей возложено на заместителя главы Мамадова Сеидахмеда Сефербековича. Город сегодня находится не в лучшем положении. Я очень надеюсь, что Сеидахмед Сефербекович сможет исправить сложную ситуацию: и с экономикой, и социальной сферой, и по другим направлениям, которыми не занимались должным образом», – сказал руководитель республики.