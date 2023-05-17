Исполняющий обязанности главы Новолакского района встретился с желающими служить по контракту

В Новолакском районе прошла встреча руководителя муниципалитета Сулеймана Рамазанова с ребятами, которые хотят служить по контракту в вооруженных силах России.

На встречу пришли 4 человека. Среди собравшихся – молодые ребята, которые имеют опыт военного дела. К слову, у желающих будет возможность попасть в том числе и в зону СВО, как они и хотят. Контракт заключается на срок от 4 месяцев до одного года, а дальше ребята решат продлевать или нет.

Военнослужащим будут выплачиваться все положенные федеральные и республиканские выплаты.

Со своей стороны и.о. главы муниципалитета Сулейман Рамазанов обещал помочь в укомплектовке контрактников формой.

Отметим, что в последнее время, все больше ребят стремятся заключать контракты и идти на защиту Родины. Мы горды, что с небольшого нашего района уже около 300 ребят участвуют в СВО – это контрактники, мобилизованные, добровольцы, многие из них имеют ордена и медали.