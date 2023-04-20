Исполняющий обязанности главы МО «Новолакский район» Сулейман Рамазанов прокомментировал Послание главы РД НС

«Вместе с коллегами принял участие в масштабном событии – оглашении Послания Главы РД Сергея Меликова Народному Собранию.

В своем послании Глава РД особое внимание уделил поддержке военнослужащих, принимающих участие в СВО и их семей. Он рассказал, что Дагестан направил в зону СВО более 8 тыс. тонн груза.

Наш район также продолжает оказывать гуманитарную помощь. Ведь поддержка и вера в наших ребят – это залог нашей общей победы!

Среди поднятых тем — повышение зарплаты муниципальных служащих. Этого думаю ждут все мои коллеги уже много лет.

Говорил Глава и о строительстве социально значимых объектов. Только в одном нашем районе планируется открытие сразу 4-х детсадов в этом году, что сократит электронную очередь в ДОУ.

В целом, оглашение шло почти 2 часа, за это время Глава затронул практически все сферы деятельности, он в курсе всех проблем региона и намерен поэтапно их решать.

Наша с вами задача – поддержать курс Главы Дагестана, сплотиться, помогать и выполнять поставленные задачи», — сказал Сулейман Рамазанов.