Культура

Исполним «Песни и стихи Победы нашей»

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Грустная мелодия «От героев былых времен» или торжественная «Этот день Победы» узнаваемы и любимы, также, как и все мелодии той войны.

Если вам их исполнение удается на особенной ноте и с особенным настроением, то вы можете принять участие во флешмобе Дагестанского театра кукол «Песни и стихи Победы нашей».

Это музыкально-поэтический стрим организован в честь 75-летнего юбилея Победы 9 мая и стать его участником может каждый.

Для этого нужно записать ролик с исполнением песни или стихотворения на военную тематику и отправить видеоматериал на сайт @ dagteatr_kukol или @minkultrd.

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