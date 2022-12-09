Исмаил Магомедов: «Я офицер. Я готов ко всему»

1 декабря в Махачкале с журналистами встретился молодой лейтенант Гвардии, командир разведывательного взвода Исмаил Магомедов. На мундире 25-летнего офицера висят награды, одна из них — Орден Мужества. Исмаил с первых дней принимает участие в военной спецоперации на Украине. Но предшествовало этому долгий путь приобретения военного мастерства.

13-летним юношей он поступил в Тверское суворовское военное училище, затем в Московское высшее военное командное училище, которое окончил на серебряную медаль. Прослужив полгода в Таманской мотострелковой пехотной дивизии в Подмосковье, в феврале вместе со своим взводом был направлен для выполнения задач СВО на Украине. За два месяца участия в спецоперации Исмаил вместе со своим взводом из 28 солдат взяли город Суммы, затем город Изюм и другие стратегически важные объекты и населенные пункты. Он выстоял три тяжелых, жестоких боя за Изюм. В одном из боев Исмаил получил осколочное ранение руки, но, переняв управление бронетранспортером от ослепшего, с обожженным лицом солдата, все же смог вывести из-под обстрела своих раненых бойцов. Экстренная и правильно оказанная самому себе медицинская помощь спасла его от ампутации. Сейчас Исмаил реабилитируется, ему предстоит еще одна операция, а несколько осколков все еще с ним: врачи говорят, извлекать их опасно. Так, напоминание о тех печальных событиях, хоть и со счастливым для него концом, всегда с ним: Орден Мужества на груди и осколки в той же области.

За свой подвиг Исмаил дважды был представлен к званию «Герой России», его боевой командир заверил, что обязательно добьётся для него этой награды, но, к сожалению, сдержать обещание не смог – в ходе спецоперации он погиб. А сам Исмаил служит явно не из-за наград. «Я Офицер. Я знал, с чем я имею дело. Я готов ко всему и морально, и физически. Но военная спецоперация – это непросто… Мы видим ужасающие картины. Надо быть стойким ради общего великого дела. На Донбассе нас чествуют как освободителей. Эти люди многое вытерпели за годы притеснения, мы не можем оставить своих сограждан в беде.

Наших ребят среди участников СВО очень много. Да, мобилизованным немного сложнее адаптироваться, но даже такие всегда на слуху в наших военных кругах благодаря своей отваге, смелости, бесстрашию. Как сказал Президент, дагестанцы – это особенные люди. Могу сказать, что я горжусь своими земляками, они достойно несут службу.

Мои старшие коллеги, которые прошли и Чечню, и Сирию, отмечают, что сегодня у нас достаточно сильный враг. Еще бы, ведь НАТО вооружает его «до зубов». В рядах ВСУ мы встречаем поляков, хорватов, арабов, афроамериканцев – это наемные убийцы, которым неважно, кого убивать, главное -за деньги. Наша армия, безусловно, сильнее. Я не сомневаюсь в нашей победе», — делится Исмаил Магомедов.

Исмаил – уроженец Магарамкенсткого района, родился в Дербенте, но вырос в семье своего деда в Махачкале. Он рано потерял отца, и воспитанием всецело занимались дедушка и дядя по матери. Исмаил живет в Москве вместе с супругой и сынишкой. После реабилитации он вновь вернется к командованию своим взводом и продолжит выполнять задачи, которые ставит перед ним военное руководство страны. Несмотря на молодой возраст, Исмаил – эталон во всех смыслах: воспитанный, скромный, прекрасно обученный военный деятель, глядя на которого проникаешься безграничной гордостью за великую страну. Его убежденность в скорой победе заряжает и избавляет от отчаяния. И я понимаю: основа основ всех поступков – любовь к Родине.

Источник: Зори Табасарана