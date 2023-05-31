Исмаил Абдурахманов: «Члены Общественной палаты, участвующие в выборном процессе, проявили объективность, этичность и профессионализм»

Член Общественной палаты Республики Дагестан Исмаил Абдурахманов прокомментировал результаты выборного процесса и формирование нового состава региональной Общественной палаты Республики Дагестан.

«Участие в выборах в Общественную палату Республики Дагестан – это важный шаг в участии в общественной жизни и формировании общественного мнения в республике. Формирование Общественной палаты республики из числа представителей общественных организаций – это не только возможность общественности выражать свое мнение по ключевым проблемам в республике, но и влиять на принятие решений в важных социально-экономических вопросах. Считаю, что члены Общественной палаты, участвующие в выборном процессе, проявили объективность, этичность и профессионализм, ведь это не только ответственность, но и возможность внести свой вклад в развитие общественной жизни республики и демократических институтов в стране», — поделился Исмаил Абдурахманов.

Источник: Мирмол