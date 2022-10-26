Ислам Рашидов отправился на защиту страны

24 октября уроженец селения Тинди Цумадинского района Ислам Рашидов отправился в статусе мобилизованного в ряды вооружённых сил Российской Федерации в зону специальной военной операции.

Словами напутствия проводили земляка военный комиссар района Хабиб Хабибов, председатель собрания депутатов Цумадинского района Магомед Нурмагомедов, заместитель главы районной администрации Магомед Сиражудинов и др.

«Мы всем депутатским корпусом поддерживаем его в этом и заверяем, что его семья будет под нашей опекой», — отметил Магомед Нурмагомедов.

Ислам Рашидов отметил, что не мог остаться в стороне в трудное для страны время. Он поблагодарил присутствующих за добрые пожелания и поддержку, пообещал вернуться домой с победой.

Несколькими днями раньше уехали 3 добровольца: Абдулаев Закарья Курбанович из селения Хушет, Газиев Ражаб Сурхаевич из селения Хварши и Газиев Рамазан Касумович из селения Хонох.

Напомним, что это уже 22 человек в районе, отправившийся в ряды вооружённых сил РФ с начала объявления частичной мобилизации.