Ислам Махачев подвел итоги прошлого года

В октябре дагестанец стал новым чемпионом UFC в легком весе. По словам спортсмена, 2022-й оставил яркий след в его спортивной жизни.

«Это был удивительный год для моей профессиональной карьеры», – написал дагестанец в соцсети.

Напомним, в последнем бою Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе.

12 февраля Ислам проведет защиту титула: ему предстоит поединок с лучшим бойцом лиги Алексом Волкановски, который является обладателем пояса в другой весовой категории.