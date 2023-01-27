Ислам Махачев — Александр Волкановски: Первая защита титула дагестанца против бойца номер 1 в UFC

Все, что нужно знать о титульном бое Ислама Махачева и Александра Волкановски.

Единственный действующий чемпион UFC из России Ислам Махачев выйдет на свою первую защиту титула — и сразу против бойца №1 в UFC Александра Волкановски. Ученик Хабиба Нурмагомедова едет в Австралию без своего именитого тренера, зато с запредельной мотивацией. Ради боя с Махачевым Волкановски даже поднялся на одну весовую категорию.

«КП Спорт» рассказывает все, что нужно знать о бое за пояс чемпиона UFC в легком весе Ислам Махачев — Александр Волкановски.

Когда и где состоится бой Махачев — Волкановски. Титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Александром Волкановски станет главным событием турнира UFC 284. Второй большой номерной турнир UFC в 2023 году пройдет в ночь с 11 на 12 февраля в Австралии. Вечер смешанных единоборств примет арена «RAC» в городе Перта.

Сам бой Махачева и Волкановски будет завершать турнир UFC 284 и начнется не раньше 8 утра по московскому времени уже 12 февраля.

Результат боя Махачев — Волкановски

Александр Волкановски не только боец №1 в UFC вне зависимости от весовых категорий, но и чемпион лиги в полулегком дивизионе. Там австралиец побил, наверное, всех видимых претендентов на титул. Теперь у Алекса новый вызов — повышение в категории и драка с самым опасным борцом лиги.

Впрочем, за статус главного грэпплера UFC еще предстоит побороться. Махачев стал чемпионом организации в октябре прошлого года, когда на UFC 280 задушил Чарльза Оливейру. Впереди у Ислама — первая защита пояса, и сразу с сильнейшим Волкановски.

Тяжело россиянину будет еще и потому, что в его углу не будет Хабиба Нурмагомедова, который в начале января 2023 года объявил о своем уходе из ММА. Да, и трибуны будут на стороне Алекса. Но если и начинать отстаивать свой титул чемпиона, то только с такого грандиозного боя.

Кто такой Ислам Махачев

Ислама Махачева уже можно назвать главным учеником Хабиба Нурмагомедова. Вообще, Махачев и Хабиб — друзья. Изначально Ислам тренировался у отца Хабиба Абдулманапа. Но после его смерти шефство над бойцом взял «Орел».

Махачев родился в Дагестане, где с ранних лет занимался боевыми искусствами. Ислам даже стал Мастером спорта международного класса по боевому самбо.

В 2010 году Махачев дебютировал в ММА, а уже в 2015 впервые вышел в октагон UFC. Сейчас на счету Махачева 23 победы в профессионалах и всего одно поражение, полученное от Адриано Мартинса в том же 2015. Текущая серия побед у 31-летнего Махачева насчитывает 11 боев.

Кто такой Александр Волкановски

35-летний австралиец Александр Волкановски стал бойцом UFC №1 вне зависимости от весовых категорий, когда Камару Усман и Исраэль Адесанья лишились чемпионских титулов. Кстати, Махачев в этом списке — второй.

Волкановски родился в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Занимался греко-римской борьбой, кикбоксингом и бразильским джиу-джитсу, в котором получил черный пояс.

Свой дебют в ММА Волкановски совершил в 2012 году. Правда, уже в четвертом профессиональном поединке Алекс потерпел поражение. Оно у австралийца пока единственное в карьере. В 2016 Волкановски оказался в UFC, где победил уже в 12 боях кряду. Среди жертв Алекса — Макс Холлоуэй, Жозе Альдо, Чед Мендес и другие. Всего австралиец провел 26 боев, одержал 25 побед при одном поражении.

Прогноз на бой Махачев — Волкановски

Махачева, как и в случае с поединком против Оливейры, ждет трудный бой с равным по силам борцом. Очевидно, что бой Волкановски и Махачева преимущественно пройдет в партере. И там у Ислама будут отличные шансы для того, чтобы закончить первую защиту своего титула победой.

Букмекеры верят в победу Махачева. Коэффициент на его победу — 1.21. А успех Волкановски оценивается кэфом 4.30.

Тем не менее, недооценивать опытнейшего Алекса не стоит. Но для Ислама Махачева этот бой станет идеальным шансом доказать свою состоятельность и забраться на первую строчку рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

Где смотреть бой Махачев — Волкановски

Бой Ислама Махачева против Александра Волкановски, как и остальные поединки основного карда UFC 284, в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — 12 февраля в 6 утра по московскому времени.

Сам бой Ислама и Алекса покажут примерно в 8 утра по Москве.

Источник: https://www.kp.ru/sports/smeshannye-edinoborstva-mma/islam-mahachev-aleksandr-volkanovski-11-fevralya-2023/