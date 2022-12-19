Ислам Джабраилов: «Призывников срочной службы в зону специальной военной операции не отправляют»

Выходец из села Гертма Казбековского района Джабраилов Ислам записал с мест прохождения срочной службы видеообращение для казбековцев, в котором сообщает, что призывников срочной службы в зону СВО не отправляют.

«В нашей части есть все условия для службы, хорошо кормят, все отлично, с командирами отношения хорошие, проблем никаких нет. По поводу слухов об отправке призывников в зону СВО и принуждения к заключению контракта хочу сказать, что не стоит беспокоиться, без воли военнослужащего контракт не подписывают. За нас тоже не волнуйтесь, скоро вернемся домой», — отметил Джабраилов.