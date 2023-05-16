Исатай Уриентаев: «Впервые в Дагестане. Впечатлен»

Управляющий фермой из Астраханской области Исатай Уриеньаев, представляющий на выставке унитарное муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Аксарайский» сказал:

«Мы в своем хозяйстве занимаемся смешанным разведением скота — это и разведение молочного крупного рогатого скота, производство молока, разведение буйволов, лошадей, ослов, мулов, верблюдов, овец и коз, а также предоставление услуг в области растениеводства.

Я впервые в Дагестане. Впечатлен уровнем организации этого мероприятия, а также гостеприимством, культурой, национальной кухней. Думаю обязательно еще не раз приеду в вашу замечательную республику».

Источник: Мирмол