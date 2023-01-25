Исамудин Рамазанов: Прямые эфиры с главой республики нужно проводить два раза в год

Меньше часа остается до прямого эфира с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Мы попросили прокомментировать это значимое событие в жизни республики председателя Совета старейшин Табасаранского района Исамудина Рамазанова.

— Я считаю, что прямые эфиры главы республики со своим народом должны быть регулярными и не менее 2-х раз в году, поскольку письменные или устные обращения граждан не всегда доходят до чиновников, а если доходят, в основном на них дают обтекаемые, несерьезные ответы. В данном случае прямой эфир позволяет любому гражданину во всеуслышанье задать наболевший врпрос и получить тут же ответ. Кроме того, прямой эфир помогает главе республики сформировать объективную картинут ситуациюю на местах. Кроме того, задать вопрос главе республики может получить каждый дагестанец, проживающий как внутри республики, так и за ее пределами, в том числе и в других странах. А это очень важно, потому что наши земляки, проживающие в диаспорах, душой болеют за родной край. Думаю, регулярное проведение таких встреч позволит главе республики стать поистине народным главой.

И очень важный момент: во время проведения прямого эфира рядом с главой республики должны находиться министры, в первую очередь те из них, кто курирует социальный блок — здравоохранение, образование, строительство социальных объектов, энергетику и тарифы, минобразования, чтобы они тут же могли дать ответ или разъяснения по поводу заданных вопросов. Если эти министры в присутствии главы не могут дать объективный и исчерпывающий ответ, их нужно перемещать по горизонтали или отстранить от работы, — заявил Исамудин Рамазанов.

Источник: https://zoritabasarana.ru/rubriki/news/politika/item/24739-isamudin-ramazanov-pryamye-efiry-s-glavoj-respubliki-dolzhny-provoditsya-dva-raza-v-god