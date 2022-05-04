Исаева Инайя, ученица 5 класса МКОУ «Буркиханская СОШ»

Я хочу рассказать вам про своего прадеда Махмудова Гаджи Мазаевича — участника Великой Отечественной войны.

Родился он в 1920 году в селе Буркихан. В 1940 году был призван в ряды Советской армии для защиты Отечества перед фашистским захватчиком.

Службу он проходил на Дальнем Востоке: в санчасти, был оружейным мастером, участвовал в боевых заданиях.

Пока основные военные силы Отечества защищали западные наши земли от немецких захватчиков, мой прадедушка Гаджи в составе советского Дальневосточного фронта, созданного 1 июля 1940 года, защищал Родину от Японских захватчиков.

23 августа 1945 года ему была объявлена благодарность от имени Иосифа Виссарионовича Сталина за отличные боевые действия в боях за освобождение от японских захватчиков Манчжурии и Южного Сахалина. Принимал участие в боях.

Вернулся в родное село только в 1946 году — когда Советские войска полностью победили врага.

Мой прадед награждён двумя медалями:

Первая — «За победу над Германией»;

Вторая — «За победу над Японией».

Из этой войны так и не вернулся его единственный брат Рамазан Мазаевич.