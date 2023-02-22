Иса Рамазанов: «У нас очень патриотичная молодежь»

В эти минуты на площади им.Ленина г. Махачкалы проходит флешмоб, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Участие приняли представители молодежных организаций, правительства, ведомств и жители города.

Мероприятие организовано Министерством по делам молодежи РД. Прокомментировал событие один из организаторов — директор военно-патриотического центра «Вымпел — Дагестан» Иса Рамазанов.

«Сегодня у нас масштабное, патриотическое мероприятие. Такого формата инициативы у нас проходят часто, так как у нас очень патриотичная молодежь. Мы собрались для того, чтобы поддержать наших военнослужащих, которые исполняют сегодня свой воинский долг в зоне СВО. Ребята тем самым показывают, что поддерживают и их, и курс нашей страны. Также я хочу поздравить всех защитников отечества с праздником, желаю им скорейшего возвращения с победой», — сказал Рамазанов.

Отметим, что в рамках мероприятия проходит акция «Za наших», в ходе которой был развернут масштабный государственный флаг РД под гимн Российской Федерации.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/isa-ramazanov-u-nas-ochen-patriotichnaja-molodezh/