Иса Рамазанов: «Интересный проект, который позволяет сохранить память о знаменосцах»

21 мая в онлайн-формате прошел Всероссийский урок мужества «Знаменосцы Победы», в рамках подведения итогов проекта Бессмертного полка России «Знаменосцы Победы». Зрителями онлайн-урока стали школьники, молодежь, студенты, кадеты из всех регионов России. Они увидели кадры хроники Великой Отечественной войны, видеоматериалы о мужестве потомков героев, подхвативших Знамя Победы, участниках Бессмертного полка. Директор военно-патриотического центра «Вымпел Дагестан» Иса Рамазанов прокомментировал прошедшее мероприятие. «Интересный формат, интересно наблюдать, как из каждого региона выходили представители и рассказывали о той работе, которую они проводят, о знаменосцах. Принимали участие такие организации, как “Вымпел”, “Юнармия”, “Бессмертный полк” – все они объединились вокруг проекта “Знаменосцы России”, стараясь сохранить память о знаменосцах. Надеюсь, в дальнейшем они будут тоже проводиться, ну а мы с удовольствием будем принимать в них участие», – сказал он.

Источник: http://mirmol.ru