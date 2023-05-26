Иса Мигитинов: «Собственное дело — нелегкий, но очень важный труд»

Директор Центра поддержки предпринимательства Иса Мигитинов предпринимателей поздравил с Днём Российского предпринимательства.

«Собственное дело — нелегкий, но очень важный труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит в бюджет налоги, привлекает инвестиции, вносит свой вклад в развитие региона и решение многих социальных проблем. Это праздник самостоятельных, ответственных, созидающих людей, тех, кто не боится рисковать, решая важнейшие задачи. Пускай перед вами открываются новые возможности, а на горизонте появляются новые перспективы! Пусть ваши собственные усилия приносят вам не только удовольствие, но и весомый доход! Желаем вам уверенно ступать на новую ступень развития, не бояться рисковать, не бояться столкнуться с трудностями! Ведь оступившись или совершив ошибку, шанс исправить её есть всегда, а опыт ошибок трудных сделает вас сильней, мудрей и, несомненно, приведёт к победе! Желаем, чтобы ваши гениальные идеи возрождались с легкостью и вели вас к реализации мечты! Пусть каждый трудовой день приносит вам не только моральное удовольствие, но и приличный доход!», — сказал Иса Мигитинов.

Источник: Мирмол