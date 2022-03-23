Иса Мигитинов рассказал как заключить социальный контракт

В Дагестане реализуется социальный контракт, который является финансовой помощью для семей или для одиноких граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Руководитель Центра поддержки предпринимательства РД Иса Мигитинов сообщил, что узнать о деталях получения социального контракта можно в их ведомстве. «В марте месяце у нас проходило мероприятие совместно с привлечением руководителя соцзащиты региона и специалистов Минтруда Дагестана, которое было посвящено социальному контракту. Также в нашем центре проходит постоянное информирование населения о том, как получить его и что социальный контракт – это форма государственной финансовой поддержки, которая помогает семье или одинокому гражданину с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан, улучшить свою ситуацию и иметь постоянный независимый источник дохода. Эта очень актуальная мера поддержки для жителей нашей республики. По какому направлению заключить социальный контракт, оформить бизнес-план, а также пройти бесплатное обучение по основам финансовой грамотности и ведения бизнеса, всем желающим помогут в Центре поддержки предпринимательства Республики Дагестан, справки по телефону 8(800)700 99 00 или прийти к нам в офис по адресу Гагарина, 120», – сказал Иса Мигитинов. Напомним, что социальный контракт также смогут получить уволенные после 1 марта и признанные безработными.

Источник: Мирмол