Иса Мигитинов: «Продвигать свой бизнес становится проще»

В Дагестане увеличивается число предпринимателей, которые активно пользуются рекламными инструмента VK для продвижения своего дела в интернете.

Активнее всего свой бизнес продвигают компании, которые занимаются товарами для дома, финансами, отдыхом и развлечениями.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства Республики Дагестан Иса Мигитинов рассказал, как можно получить услугу от VK.

«Продвигать свой бизнес становится проще, для этого каждый раз появляются новые акции и меры поддержки для бизнеса. Вот одна из них – это VK Реклама. Программа доступна индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе VK Реклама. Вы можете обратиться в Центр «Мой бизнес» или заполнить заявку по ссылке, активировать специальный купон, который направит вам специалист Центра «Мой бизнес» после проверки соответствия условиям акции. После активации купона необходимо внести на счет личного кабинета в VK Рекламе любую сумму от 500 рублей до 5 000 рублей, после чего сумма удвоится», — сказал Мигитинов.

Отметим, акция продлится до конца апреля.

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