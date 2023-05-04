Ирина Ткаченко: «В Дагестане история перекликается с современностью»

В рамках панельной дискуссии «Инвестиции в экономику СКФО: в поиске новых ниш», которая прошла на площадке #КИВ зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка, куратор блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Ирина Ткаченко поделилась своими впечатлениями от поездки в Республику Дагестан и порекомендовала ниши, в которые стоит инвестировать.

«Я, во-первых, прибыла сюда после недельного пребывания в Дагестане. Поэтому, Абдулмуслим Мухудинович, конечно под огромным впечатлением. Мы на протяжении трех дней говорим о том, что ищем инвесторов. Мне понравилась мысль, не помню от кого из спикеров услышала, что каждый турист — это инвестор. Мы провели большую конференцию в Дагестане, было больше 100 человек из различных регионов России. Дагестан, сохраняя традиции, придает новые очертания тому, что уже есть.

То, как выглядит сегодня Дербент, сочетая историческое и современное — это реально очень круто. Надо стремиться максимально вплетать современную инфраструктуру в традиционную культуру, тогда и инвестор будет действовать в рамках мастер-плана, который уже есть.

Опять же находясь под впечатлениям от поездки в Дагестан. Кто знает, что особый вид кофе изобрели в Дагестане — Махачкалино, не знаю кто-то пробовал его или нет, но на наших гостей из всех регионов он произвел неизгладимое впечатление, потому что это традиционный кофе — раф с добавлением урбеча. Мы увидели, как история перекликается с современностью», — подчеркнула она.

Ирина Ткаченко также отметила, что каждый турист и житель СКФО – это потенциальные инвесторы, а задача банков и государственной власти создавать возможности для реинвестирования, чтобы малый бизнес заработав небольшой капитал хотел вкладываться в дальнейшее развитие.