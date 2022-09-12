Ирина Федина: Дагестан — в числе лидеров по производству винограда

Заместитель директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Ирина Федина в ходе совещания по развитию сферы АПК Дагестана, которое прошло сегодня на базе федерального министерства, обратила внимание на то, что Дагестан в числе регионов-лидеров по производству винограда.

В текущем году одним из важных направлений в работе Департамента, по словам Фединой, является формирование реестра виноградопригодных земель.

«В этом году в республике также ведется работа в этом направлении, заявления подаются, но мы хотели бы до конца этого года как можно больше земель включить в реестр. Прошу обратить внимание на этот вопрос. Вместе с тем, питомниководческая база в республике находится в стадии становления, запланирован большой инвестпроект по строительству виноградного питомника. Эти процессы тоже нужно ускорить», — отметила Федина.