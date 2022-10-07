Ирина Дороган: «Дагестан привлек нас своим ярким народным колоритом, древними традициями и невероятной красоты пейзажами»

Сегодня в Махачкале прошла пресс-конференция, посвященная старту экологического проекта российского телеканала о путешествиях HDL совместно с Государственным природными заповедником «Дагестанский» — «Горизонт приключений».

«Горизонт приключений» – это тревел-сериал собственного производства телеканала HDL об экстремальном туризме и одновременно познавательная программа, которая рассказывает о путешествиях по России и вдохновляет зрителей на личное знакомство с природным, культурным и национальным многообразием страны.

Проект представили генеральный продюсер тематических каналов «Ред Медиа»

Ирина Дороган, руководитель отдела продвижения компании «Ред Медиа» Константин Шумило, а также ведущий проекта – актер и каскадер Стас Румянцев.

По словам Ирины Дороган, задача проекта – открыть для зрителя новые и удивительные места на карте России.

«К Дагестану мы присматривались уже давно. Этот регион привлек нас своим ярким народным колоритом, древними традициями и невероятной красоты пейзажами. Здесь можно отыскать величественные природные шедевры, которые нисколько не уступают, например, американскому Гранд-Каньону или норвежскому Языку Тролля. Ну, а кроме этого, в каждой серии нашего проекта «Горизонт приключений» — непередаваемые эмоции, адреналин и восторг от новых впечатлений», – поделилась генеральный продюсер тематических каналов «Ред Медиа» Ирина Дороган.

Константин Шумило, в свою очередь, рассказал о цели сотрудничества телеканала и заповедника – расширение спектра фаунистических исследований заказников за счет усиления технической оснащенности их научных отделов.

В дар заповедникам телеканал HDL передал современные профессиональные камеры слежения, способные автономно работать в самых экстремальных условиях, собирать, хранить и передавать видеоинформацию в качестве FullHD.

Напомним, что съемки сериала в Дагестане прошли в мае этого года. В течение двух недель ведущий проекта вместе со съемочной группой телеканала HDL побывал в различных городах, старинных аулах и «местах силы» Дагестана.

Эфир нового сезона «Горизонт приключений» о Дагестане из восьми эпизодов выйдет 17 октября в 20:00 на телеканале HDL.

Источник: РИА Дагестан