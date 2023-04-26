Иранский самолет с портретом Расула Гамзатова будет курсировать по всему миру

Об этом на встрече с главой кабмина Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым рассказал генеральный директор авиакомпании Private joint stock company «Pars Golden Sky» (PGSC) Джавад Раджаби.

Накануне в Дагестане приземлились иранские самолеты, украшенные портретом народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

Как рассказал Джавад Раджаби, на обратном рейсе делегация планирует увезти в Тегеран бюст дагестанского поэта Расула Гамзатова, 100-летие которого празднуют в России в этом году.

В свою очередь, Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поддержал инициативу и пообещал оказать содействие в этом вопросе.

Также премьер поблагодарил иранскую делегацию за проявленный интерес к дагестанскому поэту и по просьбе иранской стороны оставил на память подпись в книге Расула Гамзатова, прочитав перед этим отрывок из его известного стихотворения.