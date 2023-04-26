Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб

Перспективы создания в республике авиационного хаба обсудили сегодня в ходе встречи Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова с представителями иранской авиакомпании Private joint stock company «Pars Golden Sky» (PGSC).

Так, иранской стороной предложено открытие в Дагестане авиационного хаба, включающего создание предприятия по ремонту самолетов и запчастей и организации грузового хаба.

Дагестан рассматривается Ираном в качестве региона для создания данного объекта в России ввиду его территориальной близости.

Реализация проекта позволит увеличить количество международных авиарейсов и направлений, доступных для пассажиров, грузовых рейсов, придаст дополнительный импульс развитию туризма, создать новые рабочие места, привлечь новые инвестиции в регион и организовать доступные грузовые авиаперевозки.

Компания готова предоставить сертифицированный персонал, оборудование и систему управления для создания данной ремонтно эксплуатационной организации. Республикой Дагестан предложены меры поддержки для международной компании.