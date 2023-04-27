Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб

26 апреля Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл встречу с руководством авиакомпании «PGSC» Исламской Республики Иран. В рамках встречи были обсуждены перспективы сотрудничества двух республик, наращивания двухсторонних торгово-экономических связей, расширения номенклатуры поставляемой продукции, в том числе путём улучшения транспортного сообщения между нашими сторонами.

«В новых геополитических обстоятельствах, в условиях беспрецедентных антироссийских санкций МТК » Север-Юг». У нас появляется возможность активизации использования транспортно-логистического потенциала Республики Дагестан в рамках транзита через международный транспортный коридор «Север-Юг». У нас появляется прекрасная возможность нарастить объемы российско-иранского грузопотока», — предложил Абдулмуслимов.

«Сегодняшняя встреча является важной вехой на пути дальнейшего развития межрегионального сотрудничества между Дагестаном и Ираном и придаст новый импульс процессу активизации связей по всем направлениям», — сказал премьер.

В рамках встречи были обсуждены перспективы открытия в Дагестане авиационного хаба, включающего создание предприятия по ремонту самолётов и запчастей и организации грузового хаба. По словам иранской стороны, Дагестан рассматривается Ираном в качестве региона для создания данного объекта в РФ ввиду его территориальной близости.