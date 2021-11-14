Инвестпроекты Сулейман-Стальского района оценил Сергей Меликов

Туристическая и рекреационная сферы Сулейман-Стальского района обратили на себя внимание Сергея Меликова. Он побывал в санатории «Кпул-Ятар», известного минеральными и радоновыми источниками. Санаторий будет реконструироваться за счёт инвестора ООО «Алияк».

Здесь же Глава Дагестана ознакомился ещё с семью проектами комплексного развития муниципалитета. Среди них строительство врачебной амбулатории в селе Шихикент, сельского клуба, школы с садом в селе Буткент, а также дороги в село Орта-Стал.

Частные инвестиции также направлены на строительство в муниципалитете мечети и гостиницы. Инвестор также сделал акцент на строительстве «Умной фермы» — полностью работизирлванной и выполняющей полный цикл задач.