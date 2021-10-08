Экономика

Инвестпроекты получили помощь от «Корпорации развития Дагестана»

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Первый заместитель Председателя Правительства Батыр Эмеев провел совещание для обсуждения выполнения инвестиционных проектов, которые получили финансирование по программам «Корпорация развития Дагестана».

Участники встречи рассмотрели инвестпроекты: «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне села Кафыр-Кумух», инициатором которого выступает ООО «Матис»; «Строительство второй очереди тепличного комплекса общей площадью 6,6 га в поселке Шамхал-Термен г. Махачкалы для круглогодичного выращивания томатов с использованием геотермальных источников энергии для отопления» ООО «Югагрохолдинг» и «Строительство тепличного комплекса площадью 10 га в г. Махачкала ООО «Агромир».

По итогам встречи определили сроки исполнения каждого проекта.

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