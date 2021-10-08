Инвестпроекты получили помощь от «Корпорации развития Дагестана»

Первый заместитель Председателя Правительства Батыр Эмеев провел совещание для обсуждения выполнения инвестиционных проектов, которые получили финансирование по программам «Корпорация развития Дагестана».

Участники встречи рассмотрели инвестпроекты: «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне села Кафыр-Кумух», инициатором которого выступает ООО «Матис»; «Строительство второй очереди тепличного комплекса общей площадью 6,6 га в поселке Шамхал-Термен г. Махачкалы для круглогодичного выращивания томатов с использованием геотермальных источников энергии для отопления» ООО «Югагрохолдинг» и «Строительство тепличного комплекса площадью 10 га в г. Махачкала ООО «Агромир».

По итогам встречи определили сроки исполнения каждого проекта.