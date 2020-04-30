Инвестплощадки в моногородах заинтересованы в получении финансовой поддержки

Минэкономики Дагестана проводит видеоконференцию для оказания финансовой поддержки бизнесменам, вкладывающим в развитие моногородов.

Инициатива принадлежит «Корпорации МСП» и одноименному банку. Также помощь будут оказывать из «Фонда развития моногородов».

Фонд рассматривает 18 заявок от Дагестана по выдаче займов для открытия новых вакансий и стимулирования занятости населения моногородов.

Организация готова дать инвесторам в долг от 5 млн рублей на срок до 5 лет. Процентная ставка действует только на займы больше 250 млн рублей – она составляет 5 %.