Инвестор готов вложить до 7 млрд рублей в строительство теплицы в Дагестане

В Дагестане построят теплицу для круглогодичного выращивания овощей. Первый заместитель председателя Правительства Нюсрет Омаров провел совещание для обсуждения выполнения инвестпроекта на площадке моногорода Дагестанские Огни.

ООО «Агроленд-Рус» строит теплицу в качестве резидента ТОСЭР «ДагОгни». Стоимость проекта составляет больше 6,5 млрд рублей. На предприятии будут работать 528 человек.

Инициатор проекта Михаил Якубов обратился в Правительство за помощью. Республика готова выделить инвестору 65 гектаров земли под строительство теплицы. Также государство обеспечит инфраструктуру предприятия. Сейчас рассматривается возможность заключения договора с ООО «Агроленд-Рус» на осуществление деятельности на территории ТОСЭР.

Нюсрет Омаров поручил специалистам из министерств выехать на место и оценить возможности проекта.