Инвестор готов вложить 50 млн рублей в развитие сельскохозяйственной отрасли Агульского района

Сегодня, 20 апреля, на совещании под руководством главы Агульского района Закира Каидова обсудили вопросы экономического характера. В ходе обсуждения речь зашла об участии муниципалитета в различных программах. В частности, обсудили участие в проектах «Комплексное развитие сельских территорий» и «Местные инициативы».

«Еще одну заявку мы готовим, в течении недели ее нужно завершить. Одну заявку мы подготовили по программе «Местные инициативы» по детской площадке со сметой свыше двух млн. рублей. От муниципального образования мы готовим заявку на 5 млн. рублей на спортивную площадку и мини-футбольное поле», — проинформировал Закир Каидов.

Закир Каидов также напомнил о предстоящей газификации района. «Вопрос по газификации тоже у нас актуальный. Мы связывались, документы отправляли. Тот, кто занимается газификацией говорил, что отправил документы на экспертизу. Будем ждать», -сказал руководитель района. Он также призвал каждого не расслабляться и активно работать в своем направлении, и, в случае возникновения трудностей, ставить его в известность.

Руководитель муниципалитета акцентировал внимание на важности привлечения инвестиций в район. В этом направлении помощник главы по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти и привлечению инвестиций Гаджи Шабанов проделал определенный объем работы. Закир Каидов рассказал, что контакты с бизнесменами налажены и есть определенные успехи в привлечении инвестиций в район. «Есть инвестор, который готов вложить достаточно большую сумму денег в сельское хозяйство и создать ферму, где будет сыроварня и скотобойня. Он готов на начальной стадии вложить 50 млн рублей. Нужно подготовить предложения и инвестпроекты. Мы не должны это упускать. У нас есть серьезный инвестор. Это не выдуманные слова. Он сам нас беспокоит, хотя мы должны были его беспокоить», — сообщил Закир Каидов.

Камиль Мирзоев