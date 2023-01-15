Инвестиционный потенциал Сулейман-Стальского района оценил С. Меликов

14 января глава Дагестана Сергей Меликов посетил Сулейман Стальский район село Зизик, где встретился с семьёй погибшего в ходе СВО полковника Марата Гаджибалаева и выразил им свое почтение и слова соболезнования, а также вручил награду сына — орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Наряду с этой важной задачей Сергей Меликов также ознакомился с инвестиционными проектами, реализуемыми в муниципалитете: санаторием «Кпул-Ятар» в селе Орта-Стал, заводом минвод «Рычал-Су» в окрестностях села Цмур и др.