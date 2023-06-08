Инвентаризацию бесхозяйных мелиоративных сетей проводят в Дагестане

В Правительстве Дагестана под руководством вице-премьера Наримана Абдулмуталибова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу инвентаризации мелиоративной сети в муниципальных образованиях республики и оформления прав на бесхозяйные мелиоративные объекты, а также их передачи в федеральную и муниципальную собственность. Совещание состоялось в режиме ВКС при участии глав муниципалитетов.

Вице-премьер отметил, что только 32 муниципалитета представили сведения о проведении инвентаризации мелиоративных объектов.

«От слаженной работы каждого из нас зависит конечный результат. Задачи перед муниципалитетами сформулированы», — сказал Абдулмуталибов.

Далее вице-премьер попросил глав муниципалитетов активнее включиться и обеспечить выполнение поставленных задач.

Абдулмуталибов поручил Минсельхозу республики определить ответственных по муниципалитетам и с выездом на место организовать работу рабочих групп.