Инвентаризация земель в Агульском районе на особом контроле у главы муниципалитета

Начальник отдела экономики, имущества и землеустройства администрации МО «Агульский район» Сиражудин Шамсудинов прокомментировал ход инвентаризации и актуализации государственных земель, находяшихся на территории муниципалитета.

«Минимущество РД совместно с ГБУ РД «Дагтехкадастр» завершило работу по инвентаризации земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан. По итогам даной работы выявлено около 7 тыс. таких участков общей площадью 1,8 млн. га.

Работа по инвентаризации и актуализации земельных участков находится на особом контроле и у главы администрации муниципального образования «Агульский район» Каидова З.Г. Этому вопросу уделяется особое внимание, так как это напрямую влияет на исполнение доходной части бюджета муниципалитета.

С целью контроля и эффективного использования земель Собранием депутатов МР «Агульский район» утверждён порядок проведения муниципального земельного контроля, что позволит вернуть в собственность муниципалитета земельные участки, находящиеся в незаконном пользовании у физических и юридических лиц. Работа по возврату нескольких таких участков уже ведётся», — отметил представитель администрации Агульского района.