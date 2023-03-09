Интизар Мамутаева: «Вопросы надо решать по регламенту, закону, по положению»

«Общественные организации должны взаимодействовать и работать сообща с государственными структурами. Вопросы надо решать по регламенту, закону, по положению. Давайте так и будем их решать.

Могу сказать на своем примере, мы пишем письма и всегда получаем реакцию, видим результат в поручениях Главы Дагестана. А говорить, так, как Алиасхаб Хархачаев, очень бестактно. Обидно, что подобного рода высказывания позволяет себе столь уважаемый член Общественной палаты. Есть нормы поведения и нравственность, есть законы. А если превращать все в балаган, тогда общественники теряют свой авторитет», – сказала Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева.