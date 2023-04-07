Руководитель дагестанского отделения «Комитета семей воинов Отечества» Интизар Мамутаева провела встречу с членами семей участников СВО Хасавюртовского района.

В ЦТКНР им. БХ.Абасова, состоялась встреча руководителя дагестанского отделения «Комитета семей воинов Отечества» Интизар Мамутаевой, с участием заместителя Министра здравоохранения Дагестана Салмана Ахмедова, и.о. директора Центра социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей Магомеда Рашидова, с членами семей участников СВО.

В мероприятии приняли участие председатель районного Собрания депутатов, Магомед Лабазанов, заместитель главы администрации Исмаил Шаипов, председатель Союза женщин района, Асият Арсланханова заместитель Военкома Гамзат Ильясов, работники администрации гор. Хасавюрт, работники соццентров.

Открывая встречу, Интизар Мамутаева, отметила, что возглавляемый ей «Комитет семей воинов Отечества» нацелен на конкретное направление и призван помочь семьям военнослужащих в вопросах касающихся социальной поддержки семей военнослужащих, предусмотренных льгот или выплат, в решении возникающих бытовых проблем, поддержать инициативы исходящие от семей, а также в вопросах увековечивания Памяти павших защитников Отечества.

В свою очередь Магомед Лабазанов, также отметил организационную работу властей района по поддержке семей военнослужащих, участников СВО.

Далее встреча прошла в формате вопрос – ответ, где члены семей участников СВО, родители и жены, интересовались не только получением предусмотренных государством мер поддержки, но и говорили и о других волнующих их темах. Гости, обстоятельно и подробно отвечали на все различные вопросы, где были даны соответствующие разъяснения и рекомендации.