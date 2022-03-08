Интизар Мамутаева от лица женщин Дагестана выразила поддержку Президенту РФ

Поддержку Президенту Российской Федерации от лица женщин Дагестана выразила Интизар Мамутаева, которая отметила, что жители нашей страны желают мира и спокойствия, сегодня это приходится отстаивать с оружием в руках.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Союз женщин Дагестана, которая объединяет тысячи женщин нашей республики, целиком и полностью поддерживаем, принятое Вами решение по оказанию помощи Донецкой и Луганской народных республик, в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Особое уважение вызывает ход уникальной спецоперации, где берегут города и население. Такое гуманное отношение к противоборствующей стороне не имеет исторических аналогов. Все действия ведутся благородно, честно и открыто.

Наш многонациональный народ, мы — женщины очень ценим Ваше особое отношение к Дагестану. Мы никогда не забудем судьбоносное решение, которое было принято Вами в 1999 году, когда на Дагестан напали полчища международных террористов. Тогда Вы спасли дагестанский народ от большого кровопролития и Россию от распада.

Как никогда сегодня актуальны и емки слова Великой Фазу Алиевой: «Где бы не стреляли, пуля попадает в сердце матери …»

Мы очень любим и уважаем Вас – талантливого организатора, волевого политика, решительного стратега, готового всегда брать на себя ответственность.

Вы возродили гордость за Отечество – уделили особое внимание поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства. За это Вам особое материнское «спасибо!».

Мы благодарны Вам за мудрость и дальновидность, гордимся, восхищаемся и всецело доверяем своему Президенту.

Пусть Всевышний убережет Вас и Ваших близких!

Мы всегда с Вами!

Да здравствует Россия во веки веков!

Наше дело правое и Победа будет за нами!», – сказала она.