Разное

Интизар Мамутаева от лица женщин Дагестана выразила поддержку Президенту РФ

Оставить комментарий

Поддержку Президенту Российской Федерации от лица женщин Дагестана выразила Интизар Мамутаева, которая отметила, что жители нашей страны желают мира и спокойствия, сегодня это приходится отстаивать с оружием в руках.

«Уважаемый Владимир Владимирович!
Союз женщин Дагестана, которая объединяет тысячи женщин нашей республики, целиком и полностью поддерживаем, принятое Вами решение по оказанию помощи  Донецкой и Луганской  народных республик, в защите людей, которые на протяжении  восьми лет подвергались  издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Особое уважение вызывает ход уникальной спецоперации, где берегут города и население. Такое гуманное отношение к противоборствующей стороне  не имеет исторических аналогов.  Все действия ведутся благородно, честно и открыто.
Наш многонациональный народ, мы — женщины очень ценим  Ваше особое отношение к Дагестану. Мы никогда не забудем судьбоносное решение, которое было принято Вами в 1999  году, когда на Дагестан напали полчища международных террористов. Тогда Вы спасли дагестанский народ от большого кровопролития и Россию от распада.
Как никогда сегодня актуальны и емки слова  Великой Фазу Алиевой: «Где бы не стреляли,  пуля попадает в сердце матери …»
Мы очень любим и уважаем Вас – талантливого организатора, волевого политика, решительного стратега, готового всегда брать на себя ответственность.
Вы возродили гордость за Отечество – уделили особое внимание поддержке традиционных  семейных ценностей, материнства и детства. За это  Вам особое материнское  «спасибо!».
Мы благодарны Вам за мудрость и  дальновидность, гордимся, восхищаемся и всецело доверяем своему Президенту.
Пусть Всевышний убережет Вас и Ваших близких!
Мы всегда с Вами!
Да здравствует Россия во веки веков!
Наше дело правое и Победа будет за нами!», – сказала она.

Также читают:

Арт-фестиваль «Праздник выходного дня» стартовал в...
Цифровая выставка: 60-летию пилотируемой космонавт...
Московский врач-агулец советует
В Дагестане пройдет VII Международный межрелигиозн...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.