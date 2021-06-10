Интервью с заслуженным тренером России, олимпийским чемпионом 1988 года в Сеуле Гаджи Гаджиевым

— Уважаемый Гаджи Муслимович, какой стиль футбола вы ждёте в исполнении команд-участниц?

— Очень много будет зависеть от того, кто из футболистов и в каком состоянии подойдёт к играм. Нельзя не сказать, что проходящие ковидные процессы дали отпечаток на функциональную подготовку игроков, иначе никогда не было бы относительно недавней победы Баварии над Барселоной 8:2. Это говорит о том, что кто-то брал паузу в тренировках, а насколько мне известно, немцы тренировались без остановки и их физическое состояние было на порядок лучше.

— И всё-таки нас ждёт весёлый атакующий футбол или более прагматичный и осторожный?

— Думаю, команды будут придерживаться современных законов футбола, один из которых — «все в атаке, все в обороне»; если не прошла контратака, то все принимают участие в позиционной атаке; всё зависит от качества исполнителей и мастерства игроков. Нельзя сказать, что в современном футболе появилось много игроков уровня Пеле, Марадоны, Месси, но нельзя не отметить, что средний уровень игроков в мировом футболе вырос, игроки научились хорошо контролировать мяч, заметно выросли их физические кондиции, и они могут вести динамичную игру на протяжении 90 минут игры. Правила игры диктуют моду, современные правила дали возможность вратарю начинать атаки. Как и кто будет эффективно использовать свои ресурсы — там и будет успех.

— Если абстрагироваться от сборной России, есть ли у вас симпатии к какой-либо команде? Будут ли «тёмные лошадки», которые «выстрелят»?

— На мой взгляд, «тёмных лошадок» не ожидается, разве что Венгрия отобралась неожиданно, чехи показывали неплохой футбол в отборочном цикле, но, думаю, этого мало, чтобы реально конкурировать с фаворитами. Из фаворитов выделил бы Италию, которая давно не проигрывает, Бельгию, Францию, Германию. Прогнозы, как говорят, не благодарное дело. Как ни в каком другом виде спорта, стран, играющих в футбол и развивающих его, очень много, поэтому конкуренция возрастает и спрогнозировать результат тяжело.

— На ваш взгляд, в сборной России есть те, кого можно было бы пригласить на сборы, но в итоге их оставили за бортом и не включили в список кандидатов на поездку на Евро-2021? С учетом того, что Черчесов более детально рассматривал кандидатов.

— Правильно замечено, что тренерский штаб сборной детально и, наверно, не по одной игре отслеживал игроков — кандидатов в сборную команду, и их выбор более объективен, чем чей-либо, но после окончательного объявления состава можно будет делать какие-то комментарии.

— За вратарскую линию у вас нет переживаний после ухода многолетнего старожила Игоря Акинфеева?

— У нас в России, по мировым меркам, хорошая вратарская школа, и те вратари, которые вызваны, соответствуют уровню сборной. Другое дело — за Игорем была надёжность, его игра придавала психологическую уверенность защитникам, а это очень важно.

— В этой команде есть ли у вас игрок или игроки любимчики, за кого вы будете переживать? Например, Георгия Джикия вы тренировали в «Амкаре»…

— В моём понимании у тренеров не должно быть любимчиков. У тренера должно быть уважительное отношение ко всем, кого он тренирует. И те, кто отобрался в нынешнюю команду, тоже заслуживают уважения, потому что этот вызов надо было заслужить. Другое дело — переживание за того или иного футболиста. Да, конечно, это Джикия, хотя не хочется кого-то выделять. Единственное — хотелось бы пожелать тем футболистам, которые в первый раз вызвались или совсем недавно, чтобы они чувствовали себя уверенно, чтобы готовы были играть на уровне своих возможностей.

— В заключение нашей беседы обозначьте, пожалуйста, перспективы нашей сборной в этом турнире. Каковы они с учётом того, что как минимум две игры пройдут на родной «Газпром-арене»?

— Да, это хорошее подспорье, что сможем сыграть на групповом этапе две игры фактически дома. Мы не являемся фаворитами этого турнира, но тем и хороша эта игра, что у каждого есть шанс. Очень важно, чтобы все игроки сыграли на пределе своих возможностей и чтобы это была единая сплочённая команда, вне зависимости от того, на поле ты или на скамейке запасных. Синхронность командных действий позволяет при определённом раскладе побеждать более мастеровитого соперника. Поэтому при этих обстоятельствах, я считаю, нам под силу как минимум выйти из группы и продвинуться по турнирной сетке дальше. Пожелаем нашей сборной успехов, а всем болельщикам — красивого футбола в исполнении команд-участниц!

Беседовал Руслан Туляков

Источник: https://as-salam.ru/footbal/