Интервью с поэтом Магомедом Ахмедовым вышло на канале РГВК «Дагестан»

На телеканале ГТРК «Дагестан» вышла премьера передачи Мурада Ахмедова «Век Дагестана» с народным поэтом, переводчиком, критиком и публицистом Магомедом Ахмедовым.

Преемник Расула Гамзатова, как его называли при жизни, почти 20 лет возглавлял Союз писателей Дагестана, писал на аварском и русском языках. Он родился 13 ноября 1955 года в селении Гонода Гунибского района Дагестанской АССР.

После окончания сельской школы поступил в Литературный институт им. Максима Горького в Москве. После окончания института работал редактором в Дагестанском книжном издательстве, оргсекретарем Правления Союза писателей Дагестана, ответсекретарем литературных журналов, секретарем Союза писателей Республики Дагестан, руководителем секции аварских писателей СП РД, главным редактором региональной газеты «Праведная мысль».

13 января 2004 года был избран Председателем Правления Союза писателей Республики Дагестан. Первая книга стихов Магомеда Ахмедова «Ночные письма» вышла в 1979 году в Дагестанском книжном издательстве на аварском языке. Последующие издания поэта были выпущены как на родном языке, так и на русском. Стихи и поэмы Ахмедова публиковались в республиканской и во всесоюзной периодической печати: журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Наш современник», еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия». Интервью телеканалу ГТРК стало для поэта последним.

Он ушел из жизни 21 февраля 2023 года, но успел поделиться с современниками своими воспоминаниями о детстве, о своем первом поэтическом опыте, о том, что для него означало звание «народный поэт» и многом другом.

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