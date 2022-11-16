Интервью председателя Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Республики Дагестан Шерифа Керимханова

В этом году в республике очень важное событие – 100 летие «Дагвино». Скажите, пожалуйста, как начало развиваться виноградарство в Дагестане? Какие основные вехи были пройдены?

Республика Дагестан является самым старым виноградарским районом в Российской Федерации, где имеются благоприятные почвенно-климатические и экономические условия для развития этой отрасли. До революции Дагестан являлся одним из немногих районов высокотоварного виноградарства России. К началу первой мировой войны в Дагестане общая площадь виноградников составляла 7200 га, а валовой сбор винограда – 37 тыс. тонн. Учитывая важность развития виноградарства в 1920 году 18 ноября решением Ревкома был создан отдел «Виноградарства».

За период с 1930 по 1960гг. развитие виноградарства шло незначительными темпами. Начало формирования виноградно-винодельческого подкомплекса АПК Дагестан относится к середине 60-х годов прошлого века, когда площади виноградных плантаций увеличивались быстрыми темпами, а в 70-е и первой половине 80-х годов площади плантаций валовой сбор и урожайность достигли наивысшего уровня своего развития. В 1984 году в республике площади виноградников составляли 71 тыс.га, а валовой сбор – 380 тыс. тонн.

Быстрое развитие промышленного виноградарства и расширение сырьевой базы ускорили формирование крупной винодельческой промышленности, представленной заводами первичного и вторичного виноделия.

Однако, начиная, со второй половины 80-х годов прошлого века, положение в отрасли стало резко ухудшаться. Это является следствием заражения виноградников филоксерой, известной антиалкогольной компанией, а также необоснованной реорганизацией объединения «Дагвино».

В настоящее время общая площадь виноградных плантаций составляет 26,2 тыс. га, в том числе 22,6 тыс. га. плодоносящих, с которых в 2022 году валовой сбор винограда составил 268,6 тыс. тонн при урожайности 118,7 ц/га.

В этом году был собран рекордный урожай винограда. На Ваш взгляд, благодаря чему удалось достичь таких показателей?

Объём производства винограда за последние 20 лет заметно растёт так, если в 2000 году валовой сбор составлял 58,1 тыс.тонн, в 2010 году – 127,2 тыс.тонн, в 2020 году — 208,9 тыс.тонн и в 2022 году – 268,6 тыс.тонн. На рост валового сбора винограда в этом году оказали влияния увеличение плодоносящих виноградников более 1000 га за счёт вступления молодых виноградников в период плодоношения, благоприятные природно-климатические условия. Своевременное и качественное выполнение работ по уходу за виноградниками, внесение минеральных удобрений, защиты урожая от вредителей и болезней путём опрыскивания высокоэффективными ядохимикатами.

Главными в повышении урожайности и валовых сборов винограда являются люди, имеющие опыт работы и добросовестно выполняющие уходные работы на виноградниках. За высокие производственные показатели 8 виноградарей были удостоены звания Героя социалистического труда.

Виноградарство сегодняшнего дня, конечно же, отличается от 10-15 летней давности. Расскажите, пожалуйста, о том, как в виноградарстве внедряются новейшие технологии. Как развивается переработка винограда?

Принятая в настоящее время технология возделывания виноградников в основном отвечает требованиям интенсификации.

Виноградарство является одним из самых капиталоемких сельскохозяйственных производств. Рассматривая динамику развития технологий возделывания виноградников, можно отметить, что она шла по пути снижения трудоемкости культуры за счет механизации работ по уходу за насаждениями, путем расширения междурядий до 2,5 м, а затем до 3-4 м, увеличения высоты шпалеры до 1-2 метров. Эти изменения способствовали значительному повышению производительности труда. А в настоящее время на виноградниках устанавливаются системы капельного орошения, благодаря чему существенно повышается урожайность и рационально используется поливая вода.

В целях обеспечения устойчивого функционирования виноградарско-винодельческой отрасли в последние годы государство оказывает существенную финансовую поддержку путем предоставления субсидий на стимулирование развития отрасли. Так, в 2020 году было выделено 196,4 млн. руб. бюджетных средств, в 2021 году – 226,4 млн. руб., в 2022 г. – 519,1 млн. руб.

Развитие виноградарства обусловило широкое развитие в Дагестане винодельческой промышленности, особенно технической базы по переработке винограда.

С ростом производства винограда растут и объемы переработки. Так, за последние 3 года 2020, 2021, 2022 годы объемы переработки винограда составили -145,5 тыс. тонн, 163,0 тыс. тонн, 188,0 тыс. тонн соответственно. 2 года назад был принят закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Как он отразился на виноградарях и перерабатывающих предприятиях?

Принятие Федерального закона от 27.12.2019 г. №468 ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» способствовало повышению спроса на отечественный виноград. Как следствие, значительно повысилась закупочная цена на виноград (с 18-20 руб. в 2017 -2018 годах до 28-40 рублей в 2022 году за 1 кг винограда).

Появился повышенный интерес Дагестанскому винограду со стороны перерабатывающих предприятий из других регионов. Так, в 2021 году было вывезено 9,6 тыс. тонн винограда за пределы республики, а в 2022 году – 11 тыс.тонн. Резко сократился импорт виноматериалов, коньячных дистиллятов и сусла, что в свою очередь привело к повышению качества производимой винодельческой продукции за счет использования сырья отечественного производства.

Очевидно, что возглавляемая Вами отрасль приносит хорошие отчисления в республиканский и федеральный бюджеты. Скажите, какую роль играют налоговые отчисления (к примеру, мы знаем, что в Дербентском районе, благодаря развитию отрасти, построили детские сады, провели ремонт дорог).

Виноградо-винодельческие предприятия особенно вино-коньячные заводы являются крупными налогоплательщиками в различные уровни бюджетов. Так, в 2021 году только акцизных налогов уплачено 2,3 млрд. руб., а за 10 месяцев текущего года 1,8 млрд. руб.

Дербентский район является виноградным цехом республики, где находятся крупные виноградарческие хозяйства: АО «им. Н. Алиева», МУП «Агрофирма Татляр», ООО «Виноградарь», ООО «ДЗИВ – 2» и перерабатывающие заводы: АО «Дербентский коньячный комбинат», ОАО «Дербентский завод игристых вин». Во многих хозяйствах построены детские сады, произвели ремонт дорог. Лидером остается образцовый поселок Мамедкала, где были построены музыкальная, художественная и спортивная школы, детские сады, жилые здания, дворец культуры, асфальтированы центральные улицы.

Каковы ближайшие перспективы развития виноградарства в нашей республике, сколько еще гектаров и какие сорта планируется сажать в ближайшие годы?

Развитие виноградарства и виноделия в перспективе будет определяться в значительной степени уровнем состояния материальной, социально-экономической базы. Большую актуальность приобретут специализация, сорторайонирование виноградарства, внедрение новых технологий выработки и производство конкурентноспособной винодельческой продукции с заданными параметрами и присвоением места выработки и сорта. Будет уделяться серьёзное внимание производству и круглогодичному обеспечению населения свежим столовым виноградом, сушеной продукцией и соками.

Ежегодно будут заложены не менее 1000 га виноградников. Удельный вес столовых сортов в новых насаждениях составят до 20 %.

Посадка виноградников будет производиться наиболее адаптированными к местным условиям сортами: Молдова, Ракцители, Алиготе, Шардоне, Каберне Совиньон и др.

Виноградарство Дагестана, занимая 2 место в Российской Федерации (после Краснодарского края) и в будущем останется одной из ведущих отраслей сельскохозяйственного производства.