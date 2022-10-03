Интернациональный батальон добровольцев предложили создать в Дагестане

Многократный чемпион мира по восточным единоборствам, ветеран ВДВ, директор школы боевых искусств города Махачкалы Рамазан Рамазанов выступил с инициативой создания интернационального батальона добровольцев. В свое время именно он занимался обучением бойцов и формированием знаменитого 345-й гвардейского парашютно-десантного полка.

«Многие мужчины сейчас готовы стать добровольцами и защищать свою страну. Мы предложили создать интернациональный полк и организовать центр боевой подготовки на базе заброшенной воинской части в Дагестане. Там уже есть казармы, стрельбище и вся необходимая инфраструктура для размещения бойцов. Очень важно обучить людей перед тем, как отправлять их в эпицентр военных действий», — рассказал Рамазан.

Эту инициативу поддержали военные, депутаты и руководство республики. Помощь в создании интернационального батальона и обучении резервистов окажут и ветераны ВДВ из Московской области, об этом нам сообщили в штабе МОО «Союз десантников».

«Мы можем подготовить отличных воинов даже из неопытных добровольцев, обучить их боевым навыкам, стрельбе и обращению с оружием. Меценаты готовы финансово поддержать эту идею, закупить дроны и необходимое снаряжение», — рассказал Рамазанов.

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