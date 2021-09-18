Интересные в России выборы получаются

Вчера в России открылось трехдневное голосование по выборам. В Дагестане в эти дни проходят выборы депутатов Государственной̆ Думы и депутатов Народного Собрания РД. Руководитель Дагестана Сергей Меликов уже успел отдать свой голос. Нужно сказать, любопытные вещи происходят на избирательных участках в нашей стране.

Например, в Кемерово жителей мотивировали голосовать не только гражданской ответственностью, но и вкусными пирожными. А ещё на участок в Кемеровской области пришло семейство фьеков — существа, которые могут позволить себе смелое, но безобидное хулиганство. Когда пара опускала свои бюллетени в урну, одеты ни были в белые пушистые костюмы.

Молодожены в Забайкальском крае посетили выборы в день своей свадьбы прямо в свадебном платье и смокинге, тогда как в Ялте музыкальные выдались сегодня выборы: у избирательного участка играл оркестр для хорошего настроения избирателей.

А вот в Дагестане артисты фольклорно-этнографического ансамбля «Айланай» пришли на избирательный участок в национальных ногайских костюмах, где сделали свой выбор и призвали к этому полезному делу своих земляков.

В национальных костюмах пришли на выборы и в Мордовии, только уже члены комиссии. Жители, которые пришли на эти избирательные участки, смогли не только исполнить свой гражданский долг, но и окунуться в самобытную культуру родного региона.

Источник: ЦУР