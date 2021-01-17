100-летие ДАССР, Общество

Интерактивная выставка к 100-летию ДАССР готовится к открытию в Махачкале

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Директор Исторического парка «Россия — Моя история» Тимур Велиханов сообщил об открытии интерактивной экспозиции — единственной в республике — 18 января. Он рассказал, что реализация мероприятия оказалась возможной благодаря колоссальной совместной работе музеев. Не обошлось и без привлечения специалистов, которых пришлось приглашать из Москвы.

По словам организатора, такая выставка будет интересна не только взрослым посетителям, но и детям.

Всего выставка будет размещена в 4 залах. Она охватит все сферы развития республики: образование, культуру, искусство, исторические факты и личностей.

Работа выставки продолжится до середины следующего месяца.

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