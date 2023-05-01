Интенсивные сады, баклажаны и плодовоощехранилища

Расскажем, как будет представлен на Кавказской инвестиционной выставке прорывной проект по развитию плодоовощного кластера в Дагестане.

В Минводы для участия в мероприятии уже выезжают дагестанские предприниматели из Дербентского, Сулейман-Стальского районов и города Дагестанские огни.

ООО «Полоса» Сулейман-Стальский район:

закладка интенсивных садов — 1 тыс. га; крупнейший фундучный сад России — на 2 тыс. га; строительство плодоовощехранилища на 50 тыс. тонн.

ООО «Хазар» города Дагестанские огни:

строительство завода по производству соков, пюре и нектаров с переработкой до 15 тыс. тонн.

ООО «Анжелина» Дербентский район:

закладка суперинтенсивного сада на 100 га;

строительство плодоовощехранилища на 8,8 тыс. тонн.

ООО «Флора» Дербентский район: выращивание на 84 га до 4,4 тыс. тонн баклажана, репчатого лука, белокочанной и пекинской капусты, томата и болгарского перца ежегодно.

Кавказская инвестиционная выставка пройдет со 2 по 4 мая в Минводах. Дагестанскую делегацию возглавит Сергей Меликов.