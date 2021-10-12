Интеллектуалы из Дагестана смогут участвовать в онлайн-викторине «Лига знаний»

Для тех, кто любит бросать вызов своему IQ, в России запущена масштабная интеллектуальная онлайн-викторина «Лига знаний», сообщают организаторы проекта.

Двухчасовая бесплатная игра, определяющая глубину вашей эрудиции, состоит из разных категорий: истории, географии, техники, искусства, культуры, спорта и т.д. 2 400 человек из городов России уже проверили свои знания в стартовой игре. Желающим принять участие необходимо собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте «Лиги знаний».

Руководитель Центра интеллектуального развития «Идальго», автор и ведущий проекта «Игра с Умом» Руслан Рузанов считает, что в Дагестане, несмотря на некоторые стереотипы, потребность в изучении нового и реализации собственных знаний всегда была высока.

«Наши земляки, молодые и не очень, каждый день находят способы проверить свою эрудированность, поэтому у нас так популярны командные игры, типа «Мафии», студенческого «Брейн-ринга» или «Что? Где? Когда?». Главное отличительное условие викторины «Лига Знаний» в том, что все предварительные этапы проходят онлайн, что даже самых скромных эрудитов освобождает от ответственности быть на виду в случае поражения. Победа же сулит неплохие призы», — сказал Рузанов.

По его словам, главное в этом процессе бросить вызов себе: «Смогу ли я быть сегодня лучше, чем вчера? Нужно каждый день задаваться этим вопросом. Дерзайте и не отчаивайтесь, что первая игра прошла: организаторы обещают еще и секретные игры, которые дают шанс на успех»,

Первый сезон «Лиги», в рамках которого пройдут три больших тура, завершится в сентябре 2022 года. Отборочные этапы будут проходить онлайн каждые две недели. Наблюдать за ходом игр можно на сайте Российского общества «Знание» https://ligaznaniy.znanierussia.ru/ и в сообществе Вконтакте https://vk.com/znanierussia .

Как сообщают организаторы викторины, финалы каждого тура и гранд-финал пройдут очно в Москве. Участников наградят ценными призами от партнеров, а победители отправятся в путешествие по России.

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