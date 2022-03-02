Общество

Инстаграм-аккаунты дагестанских блогеров подверглись атаке фэйковыми страницами

Оставить комментарий

Инстаграм-аккаунты дагестанских блогеров подверглись частичной блокировке и атаке фэйковыми страницами. Блогер Исрафил Исрафилов заявил о том, что он не может совершать каждодневные действия в своем Инстаграм-аккаунте. “Я всегда делился в своем аккаунте своими мыслями относительно своей патриотической гражданской позиции. И в этот раз поделился, однако получил в ответ частичное ограничение возможностей использования функций этой соцсети” – сообщает он. Депутат Народного Собрания от РД Гасан Османов сообщил о том, что в последнее время на его аккаунт в Инстаграме была совершена не одна атака фэйковыми страницами. “В директ мне приходили жестокие кадры с места событий, которые обычно Инстаграм блокирует, но в моем случае, почему-то не заблокировал. Не знаю, касается это только меня или всех блогеров, но сейчас идёт активная интернет-атака на тех россиян, которые поддерживают военную операцию в Украине”. Кроме того, Османов полагает, что подобные атаки совершаются на тех людей, кто имеет свою активную гражданскую позицию. “Я даже готов отказаться от своего заграничного паспорта в поддержку своей страны” – сказал он.

Источник: https://mirmol.ru/obshhestvo/instagram-akkaunty-dagestanskih-blogerov-podverglis-atake-fjejkovymi-stranicami/

Также читают:

В республике стартовал медиа конкурс "PROдвижение"
Агульские чабаны перегоняют овец на зимние пастбищ...
Остается неделя до окончания приема заявок на конк...
Пожилые жители Агульского района добровольно вакци...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.