Инстаграм-аккаунты дагестанских блогеров подверглись атаке фэйковыми страницами

Инстаграм-аккаунты дагестанских блогеров подверглись частичной блокировке и атаке фэйковыми страницами. Блогер Исрафил Исрафилов заявил о том, что он не может совершать каждодневные действия в своем Инстаграм-аккаунте. “Я всегда делился в своем аккаунте своими мыслями относительно своей патриотической гражданской позиции. И в этот раз поделился, однако получил в ответ частичное ограничение возможностей использования функций этой соцсети” – сообщает он. Депутат Народного Собрания от РД Гасан Османов сообщил о том, что в последнее время на его аккаунт в Инстаграме была совершена не одна атака фэйковыми страницами. “В директ мне приходили жестокие кадры с места событий, которые обычно Инстаграм блокирует, но в моем случае, почему-то не заблокировал. Не знаю, касается это только меня или всех блогеров, но сейчас идёт активная интернет-атака на тех россиян, которые поддерживают военную операцию в Украине”. Кроме того, Османов полагает, что подобные атаки совершаются на тех людей, кто имеет свою активную гражданскую позицию. “Я даже готов отказаться от своего заграничного паспорта в поддержку своей страны” – сказал он.

Источник: https://mirmol.ru/obshhestvo/instagram-akkaunty-dagestanskih-blogerov-podverglis-atake-fjejkovymi-stranicami/