Инсаф Хайруллин с рабочим визитом посетил Дагогни

3 июня врио заместителя председателя регионального правительства выехал в Дагогни. Целью визита Инсафа Хайруллина в город стала инспекция хода строительства детского сада на 200 детей. Строительством занимается Минобороны РФ.

Во время осмотра стройплощадки Хайруллина сопровождал и.о. главы Дагогней, который рассказал о подготовке площадки под строительство.

Инсаф Хайруллин заявил, что, по информации, которая к нему поступила, строительство еще не начато и на отведенной по нее площади имеются строения, но на месте картина иная: строительные работы ведутся, а строений нет.