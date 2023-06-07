Иностранные студенты ДГУ посетили дом-музей поэта Расула Гамзатова

Ребята побывали с экскурсией на родине великого поэта – в ауле Цада, где смогли прикоснуться к истокам его творчества и ближе познакомиться с культурой многонационального народа России.

Скромный дом, в котором родились два человека, прославившие Дагестан, в 1967 году стал литературно-мемориальным домом-музеем. Здесь представлены личные вещи отца Расула Гамзатова – Гамзата Цадасы, старинная утварь и убранство настоящей горской сакли, коллекция фотографий и книг, среди которых старинные рукописные издания, уникальные арабские книги XVI-XX веков из личной библиотеки поэтов.

Стихи Расула Гамзатова на арабском языке продекламировал учащийся подготовительного отделения Шираз Истанбули, сын сирийского переводчика, большого поклонника творчества нашего земляка. Студент вручил хранительнице музея Айшат Патаховой книгу стихов дагестанского поэта на арабском языке.