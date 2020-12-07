Инновационная технология бесконтактного лечения камней в почках доступна теперь в Дагестане

Ударно-волновая литотрипсия — аппарат для лечения таким методом закуплен в Республиканский урологический центр Дагестана на бюджетные средства региона. Такого аппарата нет ни в одном другом регионе СКФО.

Благодаря инновационному оборудованию ликвидация камней в почках не потребует никакого оперативного вмешательства — дробление камней будет проводиться дистанционно — путем использования силы ударной волны. Кроме того, в Дагестанском Республиканском урологическом центре имеется УЗИ-наводка, которая позволяет с высокой точностью вплоть до миллиметра определить размер и расположение образования. Аналогов такому оборудованию нет не то, чтобы в республике, но и во всей стране.

По словам руководителя Минздрава Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, в нынешнем году получилось хорошо оборудовать урологический центр — медицинское техническое оснащение обновлено практически на 90%. Наряду с этим медперсонал РУЦ прошел повышение квалификации и усовершенствовал свою профподготовку с поддержкой Минздрава Республики Дагестан.

Если раньше для лечения ряда урологических заболеваний пациенты выезжали за пределы Дагестана, то теперь квалифицированную современную медицинскую помощь можно получить в республике.