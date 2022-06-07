Иннокентий Ершов: «Любая поддержка людей, как на федеральном, так и на региональном уровне очень даже необходима!»

Ершов Иннокентий Афанасьевич, эксперт по МКУБ ФБГУ «Дальневосточный ЭО АСР» Камчатского филиала, комментируя увеличение с 1 июня 2022 года прожиточного минимума для населения Республики Дагестан отмечает: «Действительно, в текущей экономической ситуации в стране, любая поддержка людей, как на федеральном, так и на региональном уровне очень даже необходима!

— Это очень хорошо, если за этим не последует автоматическое повышение цен на все виды продукции (мы уже на это обращали внимание)», — заключает аналитик из Камчатского края.

Несмотря на сложную ситуацию, экономические и политические санкции против России коллективного запада и США, Президент страны В.В. Путин счел нужным и необходимым оказать дополнительно социальную поддержку населения.

Для многих семей в Дагестане, региона с традиционно многодетными семьями, это станет дополнительным подспорьем, поскольку исходя из размера прожиточного минимума устанавливается часть пособий и выплат, что также приведёт к их увеличению.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»