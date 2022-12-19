Экономика

Инфраструктурный бюджетный кредит в размере больше 14 миллиардов рублей определен для Дагестана на период 2022-2025 годов

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В докладе руководителю Дагестана Сергею Меликову министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Артур Сулейманов отметил, что профильным ведомством на постоянной основе проводится работа по выявлению дополнительных возможностей участия в новых федеральных программах и проектных инициативах – пилотных проектах, в том числе – в целях модернизации системы ЖКХ.

Так, кредитные средства будут направлены на:
проектирование и строительство магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск»;
строительство инженерной инфраструктуры в рамках комплексного инвестиционного развития Карабудахкентского района.

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